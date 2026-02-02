В Братске 65-летний мужчина погиб на пожаре в гаражном кооперативе

Во время осмотра стало ясно, что ворота были заперты изнутри. Сотрудники МЧС решили их вскрыть с помощью бензореза. Внутри они обнаружили мужчину. Врачи сделали все, чтобы спасти ему жизнь, но было уже слишком поздно. Огонь уничтожил 14 квадратных метров. Позже стало известно, что пожар возник из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при работе печного оборудования.