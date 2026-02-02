Ричмонд
«Поступил сигнал об избиении ребенка матерью»: уголовное дело завели в Жамбылской области

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила о случае избиения ребенка в Жамбылской области. Заведено уголовное дело, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На прошлой неделе детский омбудсмен сообщила об избиении ребенка матерью в Жамбылской области. По данному факту заведено уголовное дело, а дети помещены в учреждение.

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК также отреагировал на ситуацию. В ведомстве сообщили, что начато досудебное расследование и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Дети помещены в Дом ребенка, где обеспечены безопасность и уход. Им оказана необходимая медицинская помощь, и их состояние стабильное. В комитете подчеркнули, что жестокое обращение с ребенком недопустимо и будет получать надлежащую правовую оценку.

Все виновные лица понесут ответственность в соответствии с законом. Вопрос о лишении родительских прав будет рассмотрен Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.