«Поступил сигнал об избиении ребенка матерью»: уголовное дело завели в Жамбылской области

Дети помещены в Дом ребенка, где обеспечены безопасность и уход. Им оказана необходимая медицинская помощь, и их состояние стабильное. В комитете подчеркнули, что жестокое обращение с ребенком недопустимо и будет получать надлежащую правовую оценку.