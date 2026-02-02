«Поступил сигнал об избиении ребенка матерью»: уголовное дело завели в Жамбылской области

На прошлой неделе детский омбудсмен сообщила об избиении ребенка матерью в Жамбылской области. По данному факту заведено уголовное дело, а дети помещены в учреждение.
Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК также отреагировал на ситуацию. В ведомстве сообщили, что начато досудебное расследование и назначена судебно-медицинская экспертиза.
Дети помещены в Дом ребенка, где обеспечены безопасность и уход. Им оказана необходимая медицинская помощь, и их состояние стабильное. В комитете подчеркнули, что жестокое обращение с ребенком недопустимо и будет получать надлежащую правовую оценку.
Все виновные лица понесут ответственность в соответствии с законом. Вопрос о лишении родительских прав будет рассмотрен Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.