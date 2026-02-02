В Уфе назвали топ-6 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

Республиканский центр занятости составил список самых выгодных предложений на уфимском рынке труда на начало февраля. В него вошли шесть вакансий, где работодатели предлагают зарплату от 100 тысяч рублей в месяц.
На первом месте оказался инженер-геодезист в компании «ДельтаСтройИнжиниринг» (ул. Комсомольская, 1/1), оклад которого составляет от 165 до 177 тысяч рублей.
Агроному по защите растений в «Агропарке Урал» (б-р Ибрагимова, 47) предлагают от 105 тысяч рублей. Инженер КИПиА в НПО «Геопром» (ул. Кандринская, 4) может получить до 110 тысяч рублей.
Также в топе оказался бурильщик или машинист буровой установки в ЭПЦ «ТрубопроводСервис» — зарплата может достигать 100 тысяч рублей. Инженеру-технологу по производству конвейерной ленты в компании «ТехноДизель» (ул. Энергетиков, 54/2) могут платить от 100 тысяч рублей, а руководитель группы (в прочих отраслях) в ООО «Галактика» (ул. Гафури, 54) может рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей.
Также центр занятости отметил компании-лидеры по общему числу открытых вакансий в Уфе. На первом месте находится «ОДК-УМПО» с 872 предложениями, на втором — «УАП “Гидравлика” (124 вакансии), на третьем — “Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города” (63 места).
