Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске разыскивают подозреваемого в краже автомобиля

Сотрудники Отдела полиции № 3 «Краснообский» разыскивают Скворцова Юрия Сергеевича, 1996 года рождения, подозреваемого в совершении кражи (ч.3 ст. 158 УК).

Источник: Сиб.фм

По данным полиции, 21 января Юрий Скворцов похитил автомобиль Nissan Expert из территории ТСН «Ближняя дача».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию.