В Новосибирске разыскивают подозреваемого в краже автомобиля

По данным полиции, 21 января Юрий Скворцов похитил автомобиль Nissan Expert из территории ТСН «Ближняя дача».
Всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию.
Сотрудники Отдела полиции № 3 «Краснообский» разыскивают Скворцова Юрия Сергеевича, 1996 года рождения, подозреваемого в совершении кражи (ч.3 ст. 158 УК).
По данным полиции, 21 января Юрий Скворцов похитил автомобиль Nissan Expert из территории ТСН «Ближняя дача».
Всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию.