Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: Белгородскую область за сутки атаковали 150 БПЛА, погибли три человека

За минувшие сутки Белгородская область подверглась атакам 150 украинских беспилотников. Погибли три мирных жителя, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Под ударами оказались 46 населенных пунктов в 12 муниципалитетах. По территории региона выпущено не менее 20 боеприпасов, 108 беспилотников сбиты и подавлены средствами ПВО. Повреждения зафиксированы в четырех многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, коммерческом объекте, оборудовании и 23 транспортных средствах.

Город Грайворон, поселки Горьковский и Чапаевский, села Головчино, Козинка, Новостроевка-Первая, Пороз и Рождественка подверглись пяти обстрелам с применением 20 боеприпасов и атакам 24 беспилотников, шесть из которых сбиты. В селе Головчино дрон ударил по автомобилю, пострадали четыре человека. Мужчина в тяжелом состоянии скончался в реанимации, трое пострадавших доставлены в областную клиническую больницу.

Белгород подвергся ракетному обстрелу и атакам двух беспилотников, которые сбиты системой ПВО, пострадала женщина. Белгородский и Борисовский округа атакованы 53 БПЛА, 45 из них сбиты и подавлены, ранен мужчина. В Старом Осколе при атаке беспилотника на частный дом погибли два человека, в Шебекинском округе при ударе FPV-дрона по грузовику ранен водитель.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше