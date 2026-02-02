Водитель «ВАЗа» сбил женщину в Братске

Сотрудники Госавтоинспекции Братска расследуют обстоятельства дорожно‑транспортного происшествия, в результате которого пострадала пожилая женщина.
Инцидент случился сегодня утром у дома № 52 по улице Муханова в Центральном районе. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 76‑летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте — вне зоны пешеходного перехода.
После столкновения с пешеходом отечественный автомобиль продолжил движение и врезался в припаркованный минивэн. Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу с травмами. Её состояние уточняется.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту ДТП. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с важным напоминанием:
«Строго соблюдайте правила дорожного движения! Спешка и пренебрежение ПДД чреваты тяжёлыми последствиями для всех участников движения».