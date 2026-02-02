Водитель «ВАЗа» сбил женщину в Братске

Инцидент случился сегодня утром у дома № 52 по улице Муханова в Центральном районе. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 76‑летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте — вне зоны пешеходного перехода.