Водитель «ВАЗа» сбил женщину в Братске

Сотрудники Госавтоинспекции Братска расследуют обстоятельства дорожно‑транспортного происшествия, в результате которого пострадала пожилая женщина.

Источник: ТК Город

Инцидент случился сегодня утром у дома № 52 по улице Муханова в Центральном районе. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 76‑летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте — вне зоны пешеходного перехода.

После столкновения с пешеходом отечественный автомобиль продолжил движение и врезался в припаркованный минивэн. Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу с травмами. Её состояние уточняется.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту ДТП. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с важным напоминанием:

«Строго соблюдайте правила дорожного движения! Спешка и пренебрежение ПДД чреваты тяжёлыми последствиями для всех участников движения».