Человек пострадал при столкновении поезда и автомобиля в Тольятти

В 8:52 (MSK) водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся поездом «Ласточка» № 7111, следовавшим по маршруту Самара — Тольятти.
Машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для остановки. В результате произошло столкновение. По предварительным данным, пострадал водитель автомобиля.
Поезд № 7111 продолжил движение с отставанием от графика на 21 мин. На движение других поездов ДТП не повлияло. В Куйбышевской железной дороге призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными при пересечении железнодорожных путей.