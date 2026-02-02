Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. Задержанный при попытке теракта в административном здании ФСБ России в Симферополе рассказал о том, как его завербовал сотрудник украинских спецслужб. Видео допроса опубликовано центром общественных связей ФСБ.

Источник: ФСБ России

В понедельник в здании Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю был предотвращен теракт, организованный спецслужбами Украины. Исполнителем теракта был местный житель, которого спецслужбы Киева использовали «втемную». Он пытался пронести в здание взрывное устройство под видом аудиоколонки.

«Со мной связался человек, представился сотрудником ФСБ, предложил работу. Я согласился. Должно было быть у меня проверочное задание для того, чтобы устроиться на работу в ФСБ», — рассказал задержанный.

По его словам, он должен был в определенном месте взять якобы прослушивающее устройство, с помощью которого якобы нужно было искать «крота» в спецслужбе.

«Я взял в определенном месте устройство, пришел, зашел в здание ФСБ, меня задержали», — добавил мужчина.