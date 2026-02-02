Попытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке

В понедельник в здании Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю был предотвращен теракт, организованный спецслужбами Украины. Исполнителем теракта был местный житель, которого спецслужбы Киева использовали «втемную». Он пытался пронести в здание взрывное устройство под видом аудиоколонки.
«Со мной связался человек, представился сотрудником ФСБ, предложил работу. Я согласился. Должно было быть у меня проверочное задание для того, чтобы устроиться на работу в ФСБ», — рассказал задержанный.
По его словам, он должен был в определенном месте взять якобы прослушивающее устройство, с помощью которого якобы нужно было искать «крота» в спецслужбе.
«Я взял в определенном месте устройство, пришел, зашел в здание ФСБ, меня задержали», — добавил мужчина.