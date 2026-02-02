Трое жителей Ростовской области выращивали у себя дома наркотики

В Ростовской области сотрудники полиции задержали троих мужчин, занимавшихся выращиванием и сбытом наркотиков. По информации главка донской полиции, жили они в Ростове и Батайске.
Как установили наркополицейские, мужчины, которым от 33 до 53 лет, организовали производство наркотических веществ в своих домах. Выращенные наркотики они продавали ограниченному кругу знакомых, передавая запрещенные вещества из рук в руки. Цена за грамм составляла 2,5 тысячи рублей.
В ходе обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, включая более килограмма веществ, упаковочные материалы и средства для фасовки. Экспертиза подтвердила, что изъятое является тремя видами наркотических средств.
Как оказалось все подозреваемые ранее уже были судимы за аналогичные преступления. В отношении них возбуждены уголовные дела, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас ведется следствие для установления всех обстоятельств дела.