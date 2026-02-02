Оспа обезьян уже в России: что это за болезнь и чем грозит омичам

Для жителей Омской области риск распространения болезни оценивается как низкий, но медики напоминают о простых правилах: чаще мыть руки, избегать тесного незащищённого контакта с людьми, у которых есть сыпь и лихорадка, не делиться личными вещами и при появлении симптомов сразу самоизолироваться и обратиться к врачу по месту жительства. Эти рекомендации соответствуют действующим разъяснениям ВОЗ.