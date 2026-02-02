Оспа обезьян уже в России: что это за болезнь и чем грозит омичам

В Московской области медики подтвердили случай заболевания оспой обезьян у пациента, госпитализированного в Домодедово. Его состояние оценивается как удовлетворительное, проводится симптоматическое лечение, а специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование и поиск контактов. Эти данные сообщила пресс-служба больницы и федеральные издания.
Для жителей Омской области риск распространения болезни оценивается как низкий, но медики напоминают о простых правилах: чаще мыть руки, избегать тесного незащищённого контакта с людьми, у которых есть сыпь и лихорадка, не делиться личными вещами и при появлении симптомов сразу самоизолироваться и обратиться к врачу по месту жительства. Эти рекомендации соответствуют действующим разъяснениям ВОЗ.
Что такое оспа обезьян? Это вирусная инфекция из семейства ортопоксвирусов, передаётся при близком контакте «кожа-к-коже», через биологические жидкости и заражённые предметы. Инкубационный период обычно 3−17 дней.
Типичные симптомы — лихорадка, озноб, слабость, увеличение лимфоузлов и характерная сыпь, которая проходит стадии от пятен и папул до пузырьков и корочек. У большинства заболевших болезнь протекает самостоятельно в течение 2−4 недель; людям с ослабленным иммунитетом показано более пристальное наблюдение.