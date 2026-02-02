В Новороссийске проверяют информацию о массовом убийстве бездомных собак

«Вчера в дежурную часть УМВД России по Новороссийску поступило сообщение о массовой гибели собак и щенков», — уточнили в пресс-службе.
Предположительно их отравили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Это не первый случай массового убийства безнадзорных животных в Новороссийске. Как ранее писала «РГ», 28 января полиция сообщила о проведении проверки по факту расстрела собак на одном из цементных заводов города.
Тогда в соцсетях сообщалось о 30 убитых животных.
О результатах предыдущей проверки полиция ничего не сообщала.