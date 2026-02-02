Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске проверяют информацию о массовом убийстве бездомных собак

Правоохранительные органы в очередной раз проверяют информацию об убийстве собак в Новороссийске, в этот раз в хуторе Горном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Вчера в дежурную часть УМВД России по Новороссийску поступило сообщение о массовой гибели собак и щенков», — уточнили в пресс-службе.

Предположительно их отравили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Это не первый случай массового убийства безнадзорных животных в Новороссийске. Как ранее писала «РГ», 28 января полиция сообщила о проведении проверки по факту расстрела собак на одном из цементных заводов города.

Тогда в соцсетях сообщалось о 30 убитых животных.

О результатах предыдущей проверки полиция ничего не сообщала.