За неделю в Крыму произошло 21 ДТП: погибли пять человек

За неделю в регионе произошло 21 ДТП. В результате этих происшествий погибли в общей сложности пять человек. Кроме того, в авариях пострадали 20 человек. Травмы получили 16 взрослых и четверо детей.
С участием пешеходов произошло семь ДТП. В результате погибли два человека. Кроме того, пострадали четверо взрослых и один ребенок.
«Пресечено 152 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения», — рассказали в дорожной полиции.
В ведомстве добавили, что 19 водителей сели за руль нетрезвыми повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность.