Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю в Крыму произошло 21 ДТП: погибли пять человек

Пять человек погибли в результате ДТП в Крыму за неделю.

Источник: Комсомольская правда

За неделю в регионе произошло 21 ДТП. В результате этих происшествий погибли в общей сложности пять человек. Кроме того, в авариях пострадали 20 человек. Травмы получили 16 взрослых и четверо детей.

С участием пешеходов произошло семь ДТП. В результате погибли два человека. Кроме того, пострадали четверо взрослых и один ребенок.

«Пресечено 152 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения», — рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что 19 водителей сели за руль нетрезвыми повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность.