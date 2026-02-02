Жители Татарстана потеряли 5,9 млрд рублей из-за кибермошенников в 2025 году

Чаще всего жертвами становятся люди трудоспособного возраста: 36% пострадавших — от 30 до 49 лет, еще 27% — от 18 до 29 лет. Среди пострадавших 58% — женщины. Также в числе жертв оказались 3 тыс. пенсионеров, 311 человек с ОВЗ и 211 несовершеннолетних.