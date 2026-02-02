Ричмонд
Жители Татарстана потеряли 5,9 млрд рублей из-за кибермошенников в 2025 году

В 2025 году в России зафиксировано около 1,5 млн случаев кибермошенничества, при этом значительная доля приходится на Татарстан.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

За год жители республики перевели злоумышленникам 5,9 млрд руб. Об этом на деловом понедельнике рассказала директор Казанского городского общественного центра Екатерина Ямбаршева.

«6 млрд — это страшные цифры… Пока охаем, ахаем, слушая новые серии из сериала обманов нашего населения», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Чаще всего жертвами становятся люди трудоспособного возраста: 36% пострадавших — от 30 до 49 лет, еще 27% — от 18 до 29 лет. Среди пострадавших 58% — женщины. Также в числе жертв оказались 3 тыс. пенсионеров, 311 человек с ОВЗ и 211 несовершеннолетних.

Господин Метшин также подчеркнул, что киберпреступность — чума нашего времени.