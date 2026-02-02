Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд окончательно конфисковал имущество бывшего мэра Бугульмы

Общую сумма составила свыше 115 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о взыскании в пользу государства имущества бывшего мэра Бугульмы Линара Закирова и членов его семьи на общую сумму свыше 115 миллионов рублей. Это поставило окончательную точку в гражданском деле по иску прокуратуры Татарстана о несоответствии крупных приобретений декларируемым доходам.

Судебный спор длился несколько этапов. В июле 2025 года Высокогорский районный суд частично удовлетворил иск, постановив обратить в доход государства ряд объектов. В октябре 2025 года Верховный суд Татарстана поддержал это решение в апелляции. А на прошлой неделе кассационный суд в Самаре отклонил доводы защиты и подтвердил законность предыдущих решений.

В перечень имущества, подлежащего изъятию, вошли элитные квартиры в Казани, Москве и Сочи, земельный участок и дом в Сочи, а также автомобиль Porsche Cayenne. Суды согласились с доводами прокуратуры о том, что стоимость приобретенной недвижимости значительно превышала официальные доходы семьи, а цены по договорам купли-продажи были многократно занижены по сравнению с реальной рыночной стоимостью объектов, сообщает «Реальное время».

Напомним, в апреле 2025 года мэр Бугульмы Закиров покинул пост после иска прокуратуры. Он находился на руководящем посту 11 лет.