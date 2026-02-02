Из-за криптоаферистов москвичка продала квартиру и лишилась 18 млн рублей

В Оренбурге полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стала 41-летняя жительница Москвы, которая в погоне за высоким доходом лишилась жилья и всех сбережений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Оренбургской области.