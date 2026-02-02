Из-за криптоаферистов москвичка продала квартиру и лишилась 18 млн рублей

В Оренбурге полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стала 41-летняя жительница Москвы, которая в погоне за высоким доходом лишилась жилья и всех сбережений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Оренбургской области.
В июле прошлого года женщина познакомилась в мессенджере с мужчиной, который предложил ей заработать на инвестициях в криптовалюту. Поверив новому знакомому, москвичка установила специальное приложение для трейдинга и внесла первые 1,5 миллиона рублей. Растущий баланс в личном кабинете усыпил ее бдительность.
Чтобы увеличить прибыль, женщина по совету нового знакомого продала свою квартиру в Москве, обнулила накопительные счета и оформила кредиты на сумму более 5 миллионов рублей. Все вырученные деньги она перечисляла через криптообменники на счета, указанные мошенником.
Обман вскрылся лишь в декабре, когда общая сумма «инвестиций» достигла 17,8 млн рублей, а «наставник» внезапно перестал выходить на связь. Только тогда пострадавшая поняла, что цифры прибыли в приложении были лишь фикцией.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время полиция устанавливает личности организаторов преступной схемы.