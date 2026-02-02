На Кубани осудят истязавшего детей электрошокером отца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Напомним, все происходило в Отрадненском районе. С 32-летним отцом жили 10-летняя дочь и 8-летний сын. Мама умерла от ковида. Поэтому отец воспитывал детей самостоятельно, однако жестокими методами.
«По версии следствия, фигурант в период с сентября 2023 по октябрь 2025 года истязал своих малолетних детей, систематически применяя к ним физическую силу, используя при этом различные предметы, в том числе электрошокер», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Чтобы никто не видел, в каком состоянии находятся дети, отец запрещал им ходить в школу. Когда все стало известно правоохранителям, детей изъяли из семьи и забрали в реабилитационный центр.
Сам отец во всем признал вину. На время следствия его заключили под стражу.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.