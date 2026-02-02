В Башкирии утвердили штрафы за энергетики в школах и больницах

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, который вводит штрафы за продажу энергетических напитков там, где это запрещено. Документ вносит соответствующие поправки в республиканский кодекс об административных правонарушениях.
Как напомнил спикер Государственного Собрания — Курултая республики Константин Толкачев, в Башкирии уже действует запрет на торговлю такими напитками в школах, больницах, культурных и спортивных учреждениях. Новый закон определяет, какое наказание ждет тех, кто нарушит это правило.
Установлены следующие размеры штрафов: для физлиц — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.
Если нарушение будет совершено повторно, суммы вырастут: для граждан — до 4−5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40−50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200−250 тысяч рублей.
Расследованием таких нарушений и вынесением решений по административным делам будет заниматься министерство торговли и услуг РБ.
