«У меня хотя бы есть отец»: Под Ростовом школьница упала в обморок после того, как ее ударил одноклассник

В одной из школ Ростовской области ученица седьмого класса потеряла сознание после того, как ее ударил однокласник. В этот момент другой подросток, который держал наготове включенную камеру, начал снимать происходящее. Позже видеозапись разлетелась по чатам, а потом ее увидели сотрудники ПДН.
СЕСТРЫ ПОТЕРЯЛИ ПАПУ ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД.
Мама пострадавшей Оксана воспитывает трех дочерей: старшей 16 лет, средней — 12, а младшей — 10. Полтора года назад в семье произошла трагедия. Оксана потеряла любимого мужа, дочери — отца. Но Оксана не позволила себе утонуть в горе. Понимала, что ей нужны силы поднимать детей на ноги.
Оксана даже представить не могла, что средняя дочь стала жертвой травли.
— Дочь всегда училась в этом классе. Никогда ни с кем не конфликтовала. Я даже не думала, что в этой четверти Таня столкнется с такой проблемой.
По словам мамы, дочь ни на что не жаловалась. Возможно, женщина так и не узнала бы, что одноклассник ударил ее дочь, если бы ей не позвонила подруга Тани.
— Я сразу приехала в школу. К этому моменту дочь уже пришла в себя. Таня заверила меня, что с ней все в порядке, и настояла на том, чтобы остаться в школе до конца уроков.
«У МЕНЯ ХОТЯ БЫ ОТЕЦ ЕСТЬ».
Но вот вечером дочь разоткровенничалась. Оказалось, что в последнее время по каким-то причинам у нее сложились натянутые отношения с одноклассником.
— Он смеялся над ней, не стеснялся задевать за живое. Например, мог бросить фразу: «У меня хотя бы отец есть», — говорит Оксана.
Женщина не собиралась предавать ситуацию огласке и писать какие-либо заявления. Более того, несколько дней после случившегося она даже не знала о существовании видео.
— На днях мне позвонили из комиссии по делам несовершеннолетних и попросили прийти. Видео мне показал инспектор. Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать.
Мать подростка, который толкнул ученицу, также вышла на связь с Оксаной.
— Она начала: «Мой сын, конечно, виноват, но и ваша дочь тоже». Рассказывала, что она воспитывает четырех дочек и одного сына. Спросила, что мы хотим, добавив при этом, что в их семье сложное финансовое положение. А я хочу добиться справедливости и быть спокойной за своих детей.
ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ.
Сегодня в деталях конфликта разбираются следователи.
— В ходе мониторинга медиапространства выявлена публикация о том, что в одной из школ ученик нанес удар по голове однокласснице, в результате чего девочка потеряла сознание. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — сообщили в донском управлении СК России.
В ГУ МВД уточнили, что сейчас в ситуации также разбираются сотрудники областного подразделения по делам несовершеннолетних.
— Устанавливаются и опрашиваются все участники инцидента, а также возможные очевидцы, — прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.
Также соответствующую проверку начала прокуратура области. По ее итогам будут приняты процессуальные решения.
