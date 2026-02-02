«У меня хотя бы есть отец»: Под Ростовом школьница упала в обморок после того, как ее ударил одноклассник

— Она начала: «Мой сын, конечно, виноват, но и ваша дочь тоже». Рассказывала, что она воспитывает четырех дочек и одного сына. Спросила, что мы хотим, добавив при этом, что в их семье сложное финансовое положение. А я хочу добиться справедливости и быть спокойной за своих детей.