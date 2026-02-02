Ричмонд
В Волгоградской области водитель легковушки погиб при столкновении с КАМАЗом

Трагедия произошла утром 1 февраля на федеральной трассе в Камышинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Утром 1 февраля в Камышинском районе Волгоградской области произошла смертельная авария. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону. По предварительным данным, в 9:25 на 495-м километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись легковой автомобиль «Лада Калина» и грузовик «КАМАЗ» с полуприцепом.

Удар оказался настолько сильным, что водитель отечественной легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина погиб на месте происшествия еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и точные причины трагедии.