В Волгоградской области водитель легковушки погиб при столкновении с КАМАЗом

Утром 1 февраля в Камышинском районе Волгоградской области произошла смертельная авария. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону. По предварительным данным, в 9:25 на 495-м километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись легковой автомобиль «Лада Калина» и грузовик «КАМАЗ» с полуприцепом.