В Ростовской области в своем доме нашли погибшими супругов

В Красном Сулине Ростовской области одновременно ушли из жизни супруги — сотрудники местной клиники. В центральной районной больнице подтвердили факт того, что 1 февраля не стало травматолога-ортопеда и его жены.
Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Мужчина около 20 лет жизни отдал медицине. Пациенты отзываются о нем как о большом профессионале и чутком человеке. Супруга также работала в больнице, но на должности, не связанной с лечебным делом.
По словам местных жителей, в феврале прошлого года пара пережила страшную трагедию — погиб их старший сын. 34-летний мужчина попал в аварию.
«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших супругов.
