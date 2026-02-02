Ричмонд
В Ростовской области в своем доме нашли погибшими супругов

В Ростовской области супруги погибли спустя год после похорон сына.

Источник: Комсомольская правда

В Красном Сулине Ростовской области одновременно ушли из жизни супруги — сотрудники местной клиники. В центральной районной больнице подтвердили факт того, что 1 февраля не стало травматолога-ортопеда и его жены.

Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Мужчина около 20 лет жизни отдал медицине. Пациенты отзываются о нем как о большом профессионале и чутком человеке. Супруга также работала в больнице, но на должности, не связанной с лечебным делом.

По словам местных жителей, в феврале прошлого года пара пережила страшную трагедию — погиб их старший сын. 34-летний мужчина попал в аварию.

«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших супругов.

