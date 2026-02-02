В Волгограде экс-инженер «Концессий» осуждён за гибель людей на КНС

— На основании ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Дмитрию Лебедеву назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организации и контроля в области охраны труда, работ, связанных с повышенной опасностью в местах вредных и опасных производственных факторов, сроком на 2 года 6 месяцев, — подчеркнули в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.