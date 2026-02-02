Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде экс-инженер «Концессий» осуждён за гибель людей на КНС

2 февраля в Волгограде Красноармейский районный суд поставил точку в деле о гибели шести человек в результате аварии на КНС-4.

Бывший главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» Дмитрий Лебедев приговорён к принудительным работам.

— На основании ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Дмитрию Лебедеву назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организации и контроля в области охраны труда, работ, связанных с повышенной опасностью в местах вредных и опасных производственных факторов, сроком на 2 года 6 месяцев, — подчеркнули в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, ранее главному инженеру следственными органами было выдвинуто обвинение в нарушении требований охраны труда, а также правил безопасности при ведении работ, повлекшие смерть по неосторожности более двух лиц. Прокуратура просила суд назначить Дмитрию Лебедеву наказание в виде лишения свободы на 8,5 годам с отбываем в колонии-поселении.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше