В Тольятти задержали женщину, укравшую косметику на 15 тысяч рублей

В одном из магазинов косметики в Комсомольском районе Тольятти женщина похитила товар с витрины. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Получив сигнал, к поискам подключился экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области.
«Патрульные получили точное описание злоумышленницы от сотрудницы магазина и сразу приступили к розыску. Вскоре недалеко от места кражи они задержали женщину, чья внешность полностью совпадала с приметами», — рассказали в пресс-службе ведомства.
При личном досмотре у подозреваемой была обнаружена вся похищенная косметика. Местная жительница была задержана и передана сотрудникам полиции для проведения дальнейшего следствия и установления всех обстоятельств правонарушения.