Под Анапой из-за гололеда и ветра перевернулся вахтовый автобус

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за сильного ветра и гололеда. В результате автобус съехал с дороги и перевернулся. Как уточнил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Анапе подполковник полиции Андрей Завгородний, инцидент произошел на участке трассы между поселками Нижняя Гостагайка и Виноградный. Пострадавшему в аварии уже оказана необходимая медицинская помощь.