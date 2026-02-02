Под Анапой из-за гололеда и ветра перевернулся вахтовый автобус

Ричмонд
На трассе А-290 под Анапой из-за непогоды опрокинулся вахтовый автобус. ГИБДД предупреждает о возможном ограничении движения на участке «Новороссийск — Керчь» в районе Джигинки.

Источник: РИА "Новости"

В Анапском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием вахтового автобуса. Транспортное средство опрокинулось на федеральной трассе А-290, один человек получил травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за сильного ветра и гололеда. В результате автобус съехал с дороги и перевернулся. Как уточнил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Анапе подполковник полиции Андрей Завгородний, инцидент произошел на участке трассы между поселками Нижняя Гостагайка и Виноградный. Пострадавшему в аварии уже оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время экипажи Госавтоинспекции на автодороге «Новороссийск — Керчь» готовы оказать помощь водителям в сложных метеоусловиях. В ведомстве отмечают, что если дорожная обстановка в районе Анапы и Джигинки ухудшится, то движение на данном участке трассы могут временно ограничить.