Банда хулиганов из Волжского пойдет под суд за избиение покупателя

В Волжском завершили расследование громкого уголовного дела, фигурантами которого стали несколько молодых людей. Их обвиняют в хулиганстве и причинении серьезного вреда здоровью покупателю магазина. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на СУ СКР по Волгоградской области.
Фигурантам предъявили обвинения по нескольким статьям, включая хулиганство с использованием предметов в качестве оружия и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Одному из них также вменяют угрозу убийством и побои.
По данным следствия, поздно ночью 27 мая 2025 года обвиняемые, будучи пьяными, зашли в один из сетевых магазинов. Там они начали громко ругаться матом, открыто демонстрируя свое неуважение к окружающим. Один из покупателей сделал им замечание, попросив прекратить безобразие. В ответ хулиганы агрессивно отреагировали. Используя незначительный повод, они напали на мужчину. Они били его руками, ногами, а также бутылкой с водой по голове, телу и конечностям. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленников.
Пострадавшего сразу доставили в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и гематому головного мозга, а также множественные переломы костей лица.
Сейчас расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.