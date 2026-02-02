Банда хулиганов из Волжского пойдет под суд за избиение покупателя

По данным следствия, поздно ночью 27 мая 2025 года обвиняемые, будучи пьяными, зашли в один из сетевых магазинов. Там они начали громко ругаться матом, открыто демонстрируя свое неуважение к окружающим. Один из покупателей сделал им замечание, попросив прекратить безобразие. В ответ хулиганы агрессивно отреагировали. Используя незначительный повод, они напали на мужчину. Они били его руками, ногами, а также бутылкой с водой по голове, телу и конечностям. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленников.