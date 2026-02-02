Искорёженный Spark и чудесное спасение: в Ташкентской области водитель не пострадал после серьёзного ДТП

Инцидент прокомментировали в УБДД Ташкентской области. По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 января примерно в 23:00 на автодороге, проходящей по территории Янгийульского района Ташкентской области.
52-летний водитель, управляя автомобилем Spark, потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось. Причиной аварии могла стать скользкая дорога, а также, не исключено, превышение скорости.
В момент ДТП в автомобиле находился только водитель. Несмотря на серьёзные повреждения машины, он телесных повреждений не получил. Можно сказать, что водитель родился в рубашке. Будем надеяться, что теперь он будет ездить осторожнее.
По данному факту проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет дана правовая оценка произошедшему.