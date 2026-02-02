Подростковая преступность снизилась на 5,6% в Самаре в 2025 году

В Самаре подростковая преступность за 2025 год снизилась на 5,6% — до 153 случаев. Уменьшилось число грабежей, краж из магазинов и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Такие данные озвучили в комиссии по делами несовершеннолетних и защите их прав при городской администрации.
В районные комиссии Самары за 2025 год поступило более 2,4 тысячи административных протоколов на подростков и их законных представителей. В большинстве случаев нарушителям назначили штрафы. Были и случаи, когда преступления совершали в отношении самих несовершеннолетних. Таких зафиксировали 311. Это на 2,6% выше показателя 2024 года.
По словам начальника отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольги Шамраевой, часто причинами того, что подростки нарушают закон, являются трудности в семье и проблемы социализации. Поэтому работе с семьями уделяют особое внимание. Также в Самаре на регулярной основе проводят профилактику правонарушений, безнадзорности и зависимостей. Важную роль в этом процессе играют молодежные организации, которые помогают привлекать детей и их родителей к участию в соцпроектах, организовывать для них досуг в кружках и секциях.
В этом году профильные службы намерены усилить меры по профилактике подростковой преступности. Особое внимание уделят предотвращению краж, разбойных нападений и угонов автомобилей. В этих категориях в Самаре выявили рост правонарушений в 2025 году.