Подростковая преступность снизилась на 5,6% в Самаре в 2025 году

По словам начальника отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольги Шамраевой, часто причинами того, что подростки нарушают закон, являются трудности в семье и проблемы социализации. Поэтому работе с семьями уделяют особое внимание. Также в Самаре на регулярной основе проводят профилактику правонарушений, безнадзорности и зависимостей. Важную роль в этом процессе играют молодежные организации, которые помогают привлекать детей и их родителей к участию в соцпроектах, организовывать для них досуг в кружках и секциях.