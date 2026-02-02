Смертельное ДТП с участием 4 авто на трассе под Талдыкорганом попало на видео

Видео момента ДТП с участием четырех автомобилей появилось в Instagram. Авария произошла на трассе Талдыкорган — Карабулак, где пострадали пять человек. Позже водитель Nissan скончался в больнице от полученных травм.
В департаменте полиции области Жетісу корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло на автодороге Талдыкорган — Текели 31 января. Один человек скончался в больнице.
По данному факту проводится досудебное расследование. В ходе него устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пресс-служба ведомства также сообщила, что водитель автомашины Mercedes заключен под стражу.