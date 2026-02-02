Ричмонд
Смертельное ДТП с участием 4 авто на трассе под Талдыкорганом попало на видео

Смертельная авария с участием четырех авто попала на видео в области Жетісу. В результате скончался один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Соцсети

Видео момента ДТП с участием четырех автомобилей появилось в Instagram. Авария произошла на трассе Талдыкорган — Карабулак, где пострадали пять человек. Позже водитель Nissan скончался в больнице от полученных травм.

В департаменте полиции области Жетісу корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло на автодороге Талдыкорган — Текели 31 января. Один человек скончался в больнице.

По данному факту проводится досудебное расследование. В ходе него устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пресс-служба ведомства также сообщила, что водитель автомашины Mercedes заключен под стражу.