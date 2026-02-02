Глава Дрожжановского района прокомментировал обрушение крыши детского сада

«На время проверки и восстановительных работ детский сад временно работать не будет. Все дети будут направлены в другие дошкольные учреждения с учетом удобства для семей: в детский сад № 2 в с. Старое Дрожжаное, детский сад № 3 в с. Новое Дрожжаное и Староильмовский детский сад. Будет организован подвоз детей», — написал глава района на своей странице в соцсети «Вконтакте».