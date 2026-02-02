В Орске погибли курсанты университета гражданской авиации из Петербурга

В понедельник, 2 февраля, погибли двое курсантов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Они разбились на самолете.
Несчастный случай произошел при проведении учебно-тренировочных полетов в Орске. Молодые люди поднялись вместе с инструктором в небо на самолете ДА-40.
О происшествии сообщил глава города Орск Артем Воробьев в своем Telegram-канале. На месте катастрофы работают спасатели, медики, представители правоохранительных органов и администрации города. По данным портала 56.ru, пилоту было 35 лет, а курсантам — 21 и 20.
Следователи и транспортная прокуратура организовали доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» (статья 263 УК РФ).