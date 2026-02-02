За две недели +20 килограммов: в Уфе врачи спасли пациента, у которого резко отказали почки

Врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе вылечили 67-летнего пациента с острой почечной недостаточностью. Как рассказали в региональном минздраве, мужчина за две недели поправился на 20 кг из-за отеков, также у него была слабость, высокое давление и отсутствие аппетита. При обследовании выяснилось, что белка в его моче было в 90 раз выше нормы, а креатинина в крови — почти в 9 раз.
Пациенту срочно провели гемодиализ, после чего он сбросил 16 кг. Это позволило сделать биопсию почки и поставить точный диагноз — аутоиммунное заболевание фокально-сегментарный гломерулосклероз.
Врачи подобрали эффективное лечение. Отеки ушли, а белок в моче исчез, и болезнь перешла в стадию ремиссии.
По данным минздрава Башкирии, мужчина чувствует себя хорошо. Работа почек восстановилась, и в диализе он больше не нуждается.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.