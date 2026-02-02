Ричмонд
На Кубани пять часов эвакуировали застрявших в горной реке троих мужчин

Трое мужчин попытались переехать горную реку в станице Шапсугской и застряли.

Источник: "Кубань-СПАС"

На Кубани пять часов эвакуировали застрявших в горной реке троих мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло в районе станицы Шапсугской в ночь на 1 февраля. Трое мужчин на автомобиле переезжали реку Адегой. Но на середине машина застряла. Уровень воды поднялся. Поэтому была видна лишь крыша автомобиля.

«Минусовая температура воздуха, ледяная вода и сильное течение представляли собой серьезную опасность. На помощь пришли спасатели Крымского отряда», — сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели обнаружили машину и троих пострадавших. Двое мужчин выбрались на берег. Третий находился на крыше затонувшего автомобиля.

В гидрокостюмах и с альпинистским снаряжением спасатели натянули переправу, по которой эвакуировали пострадавших. С помощью лебедки они вытянули затонувший автомобиль.

«Мужчин доставили на базу отдыха, от медицинской помощи они отказались», — сообщили в «Кубань-СПАС».