На Кубани пять часов эвакуировали застрявших в горной реке троих мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Все произошло в районе станицы Шапсугской в ночь на 1 февраля. Трое мужчин на автомобиле переезжали реку Адегой. Но на середине машина застряла. Уровень воды поднялся. Поэтому была видна лишь крыша автомобиля.
«Минусовая температура воздуха, ледяная вода и сильное течение представляли собой серьезную опасность. На помощь пришли спасатели Крымского отряда», — сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Спасатели обнаружили машину и троих пострадавших. Двое мужчин выбрались на берег. Третий находился на крыше затонувшего автомобиля.
В гидрокостюмах и с альпинистским снаряжением спасатели натянули переправу, по которой эвакуировали пострадавших. С помощью лебедки они вытянули затонувший автомобиль.
«Мужчин доставили на базу отдыха, от медицинской помощи они отказались», — сообщили в «Кубань-СПАС».