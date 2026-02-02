В уфимских автобусах с марта подорожает проезд

С 1 марта в Уфе вырастет стоимость проезда в автобусах одного из перевозчиков. Об этом сообщили в городской администрации.
Изменение затронет маршруты компании «Уфа-Лайн», которые следуют по муниципальным направлениям: № 220 (Санаторий «Салют» — Южный автовокзал), № 224 (ул. Адмирала Макарова — микрорайон «Южный»), № 288 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — Максимовка) и № 297 (пос. Некрасово — пос. 8-е Марта — ЖК «8-е Марта» — ул. им. города Галле).
Теперь поездка обойдется в 46 рублей независимо от способа оплаты.
В управлении транспорта и связи администрации Уфы объяснили, что это вынужденный шаг. Причиной повышения цен стали общая инфляция в стране, а также постоянный рост расходов перевозчика: на топливо, запчасти, ремонт, заработную плату персонала и обновление автобусного парка.
