Адвокат Сергей Жеребятьев останется под домашним арестом до марта в Воронеже

Ленинский районный суд Воронежа 30 января продлил домашний арест адвокату Сергею Жеребятьеву. Об этом сообщает пресс-служба суда. Мера пресечения будет действовать как минимум до 2 марта. Решение принято по ходатайству следствия.
Жеребятьев подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до 10 лет.
По данным следствия, в феврале 2025 года адвокат потребовал от своего доверителя 3 млн рублей. Он заверил клиента, что эти средства помогут добиться замены реального срока на условный, хотя знал, что не может повлиять на решение суда. Доверитель поверил Жеребятьеву и согласился на перевод.
Получив деньги в декабре 2025 года, адвокат был задержан сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Жеребятьев полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.