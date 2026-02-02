Адвокат Сергей Жеребятьев останется под домашним арестом до марта в Воронеже

По данным следствия, в феврале 2025 года адвокат потребовал от своего доверителя 3 млн рублей. Он заверил клиента, что эти средства помогут добиться замены реального срока на условный, хотя знал, что не может повлиять на решение суда. Доверитель поверил Жеребятьеву и согласился на перевод.