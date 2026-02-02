Ричмонд
В Воронеже подросток через банкоматы перевел мошенникам более 3 млн рублей родительских денег

Воронежский школьник «обезопасил» более трех миллионов родительских рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже жертвой дистанционных аферистов стал подросток. 17-летний ученик одной из школ Новоусманского района «обезопасил» более трех миллионов родительских рублей.

Как рассказал парень в полиции, ему позвонили под предлогом доставки посылки, школьник продиктовал код «для ее получения». После этого подростку стали звонить «сотрудники Центробанка и правоохранительных органов». Парня сначала запугали, а потом убедили перевести личные накопления родителей на «безопасные» счета. Подросток восемь раз переводил деньги через банкоматы в Железнодорожном и Левобережном районах. Всего он обогатил аферистов на 3,18 млн рублей.