В Воронеже подросток через банкоматы перевел мошенникам более 3 млн рублей родительских денег

Как рассказал парень в полиции, ему позвонили под предлогом доставки посылки, школьник продиктовал код «для ее получения». После этого подростку стали звонить «сотрудники Центробанка и правоохранительных органов». Парня сначала запугали, а потом убедили перевести личные накопления родителей на «безопасные» счета. Подросток восемь раз переводил деньги через банкоматы в Железнодорожном и Левобережном районах. Всего он обогатил аферистов на 3,18 млн рублей.