Суд оставил в СИЗО обвиняемого в серии вымогательств блогера Ульянова

Задержание Ульянова, по не подтвержденным официально данным, связано с расследованием уголовного дела в отношении другого волгоградского блогера Михаила Серенко. Последний находится в СИЗО с лета 2025 года и обвиняется по ряду уголовных статей, в числе которых дела о клевете, реабилитации нацизма, сексуальном домогательстве и др. По предварительным данным, оба блогера могли действовать сообща.