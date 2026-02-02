В подвале калининградской пятиэтажки обнаружили тело молодого мужчины

В региональном СКР сообщили, что на место выезжал следователь, проводится проверка. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.