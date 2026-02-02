Ричмонд
Волгоградка прописала в своем доме семь иностранцев

В Дзержинском районе Волгограда полиция выявила факт фиктивной регистрации граждан. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, 48-летняя жительница незаконно прописала в своем доме 7 иностранных граждан.

Источник: v102.ru

Несмотря на регистрацию иностранцы не проживали в домовладении волгоградки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина».

Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.