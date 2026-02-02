В Новосибирской области бешеная корова напала на ветеринара

«Стоит отметить, что не всегда люди ведут себя адекватно по отношению к животным. Например, привозят домой из леса дикую рысь. Рысь укусила домашнюю кошку, кошка кусает приехавших в дом гостей. Анализ показал наличие бешенства у кошки, — рассказали в ЦРБ. — Гости вернулись домой в Искитим и теперь проходят курс вакцинации от бешенства».