В Новосибирской области бешеная корова напала на ветеринара

«В селе Новолебедевка лиса, больная бешенством, искусала корову и заразила ее. В результате вакцинацию прошли 9 человек, контактировавших с заболевшей коровой. Пятеро из них — дети, которые пили молоко больной коровы, и одна — женщина-ветеринар, на которую корова напала», — сообщили в Искитимской центральной районной больнице.
По данным искитимских медиков, контактов с зараженными бешенством животными становится все больше.
«Только за один месяц 69 пациентам было назначено вакцинирование против бешенства в травмпункте Искитимской больницы», — поясняют врачи.
К примеру, в настоящее время курс вакцинации проходит семья из шести человек из поселка Барабка. Их собака подралась с напавшей на нее больной лисицей. Они оказывали домашнему питомцу первую помощь и сейчас находятся в группе риска.
«Стоит отметить, что не всегда люди ведут себя адекватно по отношению к животным. Например, привозят домой из леса дикую рысь. Рысь укусила домашнюю кошку, кошка кусает приехавших в дом гостей. Анализ показал наличие бешенства у кошки, — рассказали в ЦРБ. — Гости вернулись домой в Искитим и теперь проходят курс вакцинации от бешенства».
Врачи напоминают о том, что бешенство является смертельно опасным заболеванием. Чаще всего источником вируса становятся лисы, кошки и собаки. Но заболеть может любое теплокровное животное. В травмпункте зафиксированы укусы людей больными бешенством мышью и крысой.