В московском метро задержали дебошира, избившего пассажира и разбившего окно вагона

В столичном метрополитене задержан мужчина, который нанес травмы другому пассажиру и повредил имущество подземки. В отношении злоумышленника возбуждены сразу два уголовных дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Каширская» до «Коломенской». По данным ведомства, между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту удар ногой в голову. После этого мужчина вышел на перрон и ударом кулака разбил окно поезда.
Сотрудники полиции оперативно установили личность фигуранта и задержали его. Сообщается, что мужчина уже признал свою вину. В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям «Побои» и «Вандализм». Он находится под подпиской о невыезде.