В московском метро задержали дебошира, избившего пассажира и разбившего окно вагона

Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Каширская» до «Коломенской». По данным ведомства, между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту удар ногой в голову. После этого мужчина вышел на перрон и ударом кулака разбил окно поезда.