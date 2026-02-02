Ричмонд
В московском метро задержали дебошира, избившего пассажира и разбившего окно вагона

Конфликт на перегоне обернулся для москвича уголовным преследованием. Правоохранители оперативно вычислили нарушителя, который успел не только избить человека, но и нанести ущерб имуществу метрополитена.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В столичном метрополитене задержан мужчина, который нанес травмы другому пассажиру и повредил имущество подземки. В отношении злоумышленника возбуждены сразу два уголовных дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Каширская» до «Коломенской». По данным ведомства, между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту удар ногой в голову. После этого мужчина вышел на перрон и ударом кулака разбил окно поезда.

Сотрудники полиции оперативно установили личность фигуранта и задержали его. Сообщается, что мужчина уже признал свою вину. В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям «Побои» и «Вандализм». Он находится под подпиской о невыезде.

