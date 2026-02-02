Ричмонд
В Калининграде задержали женщину из федерального розыска за кражу

В Калининграде полицейские задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в краже мобильного телефона и дорогостоящих наушников.

Источник: Янтарный край

Как сообщили в ОМВД России по Московскому району, ранее в полицию обратился 43-летний местный житель, заявивший о пропаже своего имущества.

В ходе проверки правоохранители установили, что к преступлению причастна знакомая потерпевшего. При дальнейшей работе выяснилось, что женщина находится в федеральном розыске как лицо, скрывшееся от исполнения наказания.

Подозреваемая успела продать похищенные вещи и потратить полученные деньги. Местонахождение телефона и наушников сейчас устанавливается.

Женщину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ и передали инициатору розыска. Следователь возбудил в отношении неё уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.