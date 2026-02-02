В Калининграде задержали женщину из федерального розыска за кражу

Женщину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ и передали инициатору розыска. Следователь возбудил в отношении неё уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.