На Кубани к 11 годам колонии приговорили «вора в законе» по кличке Крамор

Суд в Краснодарском крае вынес приговор «вору в законе» Игорю Удовиченко, известному в преступной среде по прозвищу Крамор, которого признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в нескольких эпизодах вымогательства. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани, приговоры вынесли и двоим его пособникам.