На Кубани к 11 годам колонии приговорили «вора в законе» по кличке Крамор

По данным суда, статус «положенца», который выполнял функции «вора в законе», Удовиченко получил в 2015 году. С тех пор он участвовал в управлении криминальной средой в Тихорецком районе Краснодарского края.
«В период с 4 марта по 9 апреля 2021 года Удовиченко, действуя с целью обеспечения функционирования криминальной среды, материальной поддержки “воров в законе”, а также личного обогащения, потребовал деньги у жительницы района. Восприняв угрозы, высказанные в ее адрес и в адрес членов ее семьи реально, женщина перевела Удовиченко 50 000 рублей», — отметили в пресс-службе судов Кубани.
Подобные требования денег Удовиченко выдвигал еще нескольким жителям Тихорецка, иногда действуя с помощью пособников. В итоге по решению суда Игоря Удовиченко приговорили к 11 годам колонии строгого режима.