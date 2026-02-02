Ричмонд
На Кубани к 11 годам колонии приговорили «вора в законе» по кличке Крамор

Суд в Краснодарском крае вынес приговор «вору в законе» Игорю Удовиченко, известному в преступной среде по прозвищу Крамор, которого признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в нескольких эпизодах вымогательства. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани, приговоры вынесли и двоим его пособникам.

Источник: Российская газета

По данным суда, статус «положенца», который выполнял функции «вора в законе», Удовиченко получил в 2015 году. С тех пор он участвовал в управлении криминальной средой в Тихорецком районе Краснодарского края.

«В период с 4 марта по 9 апреля 2021 года Удовиченко, действуя с целью обеспечения функционирования криминальной среды, материальной поддержки “воров в законе”, а также личного обогащения, потребовал деньги у жительницы района. Восприняв угрозы, высказанные в ее адрес и в адрес членов ее семьи реально, женщина перевела Удовиченко 50 000 рублей», — отметили в пресс-службе судов Кубани.

Подобные требования денег Удовиченко выдвигал еще нескольким жителям Тихорецка, иногда действуя с помощью пособников. В итоге по решению суда Игоря Удовиченко приговорили к 11 годам колонии строгого режима.