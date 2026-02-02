СК возбудил дело после пропажи девятилетнего ребенка в Петербурге

Ранее городской главк СК сообщил, что 30 января около 14.00 мск девятилетний мальчик ушел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе Петербурга и не вернулся. Ребенок был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф.