Скорая попала в снежный плен: на Кубани полицейские и тракторист спасли пациента

В хуторе Мигуты Каневского района Краснодарского края скорая с пациентом застряла на заснеженной дороге. На выручку бригаде медиков пришли сотрудники полиции и неравнодушные местные.
Инцидент произошел ночью 1 февраля. В полицию поступило сообщение о том, что на улице без сознания лежит молодой человек. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители и медики.
Пострадавшего удалось погрузить в карету скорой помощи, однако по пути в больницу спецавтомобиль оказался в снежном плену. Застрявшая на заснеженной дороге скорая не могла продолжить движение.
Сотрудники ДПС, оценив ситуацию, оперативно разыскали местного водителя трактора. Объединив усилия, полицейские и житель хутора смогли вытащить автомобиль скорой помощи из ловушки.
Благодаря слаженным действиям, медики смогли своевременно доставить пациента в больницу.
«Оказалось, что пациенту стало плохо от отравления, сейчас он в больнице и уже идет на поправку», — рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.