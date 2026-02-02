В Китае экс-министра юстиции приговорили к пожизненному за взятку

Суд установил, что в период с 2006 по 2022 год Тан Ицзюнь, занимая высокие посты, включая должности губернатора провинции Ляонин и министра юстиции, злоупотреблял служебным положением в интересах третьих лиц и организаций, содействуя размещению акций компаний на бирже, выкупу земельных участков, выдаче банковских кредитов, за что получал взятки на общую сумму более 137 миллионов юаней (19,7 миллиона долларов).