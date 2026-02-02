Ричмонд
В Екатеринбурге бизнесмена обвинили в хищении больше 25 млн рублей

В Екатеринбурге предпринимателя обвинили в хищении 25 млн рублей под предлогом строительства жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге бизнесмена обвинили в хищении больше 25 миллионов рублей под предлогом строительства индивидуальных жилых домов. Как сообщает следствие, в период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года обвиняемый, действуя от имени другого предпринимателя, похитил деньги у 6 граждан, заключив с ними договора о строительстве.

— Убеждая граждан, желающих возвести дома на принадлежащих им земельных участках, заключить договор строительного подряда, мужчина предоставлял информацию об условиях, сроках выполнения и стоимости работ, преимуществе относительно других организаций, — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

После заключения договоров, предприниматель выполнял лишь частично отстраивал дома, а затем намеренно прекращал работу. В результате его обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения».

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.