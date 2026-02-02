В Екатеринбурге бизнесмена обвинили в хищении больше 25 млн рублей

В Екатеринбурге бизнесмена обвинили в хищении больше 25 миллионов рублей под предлогом строительства индивидуальных жилых домов. Как сообщает следствие, в период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года обвиняемый, действуя от имени другого предпринимателя, похитил деньги у 6 граждан, заключив с ними договора о строительстве.