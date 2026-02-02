В Екатеринбурге бизнесмена обвинили в хищении больше 25 млн рублей

В Екатеринбурге бизнесмена обвинили в хищении больше 25 миллионов рублей под предлогом строительства индивидуальных жилых домов. Как сообщает следствие, в период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года обвиняемый, действуя от имени другого предпринимателя, похитил деньги у 6 граждан, заключив с ними договора о строительстве.
— Убеждая граждан, желающих возвести дома на принадлежащих им земельных участках, заключить договор строительного подряда, мужчина предоставлял информацию об условиях, сроках выполнения и стоимости работ, преимуществе относительно других организаций, — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
После заключения договоров, предприниматель выполнял лишь частично отстраивал дома, а затем намеренно прекращал работу. В результате его обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения».
Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.