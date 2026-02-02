Ричмонд
Под Ростовом после смерти врача и его жены в собственной квартире следователи начали проверку

Под Ростовом после смерти травматолога и его жены возбудили уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Красном Сулине Ростовской области следователи выясняют обстоятельства смерти семейной пары. 1 февраля в квартире дома, расположенного на улице Гагарина, обнаружили мертвыми сотрудников местной ЦРБ. По предварительным данным, 56-летние мужчина и женщина скончались от отравления угарным газом.

О мужчине известно, что он около 20 лет проработал травматологом-ортопедом. Его жена одно время трудилась в регистратуре.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Установлено, что квартира оснащена газовой колонкой. Следователь назначил судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти и проверки технического состояния газового оборудования, — сказали в донском следкоме.

Расследование уголовного дела на свой контроль взяла прокуратура. Параллельно надзорное ведомство начало свою проверку.

Известно, что с супругами будут прощаться 5 февраля.

«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших супругов.

