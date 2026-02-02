В Усть-Куте на два месяца арестовали председателя комитета сельского хозяйства

Подозреваемого удалось задержать. Позже стало известно, что следователи завели еще одно уголовное дело. На этот раз по статье о насильственных действиях сексуального характера. Следком просил посадить чиновника под арест, суд согласился. Начиная со 2 февраля 2026 года, фигурант находится под стражей. Расследование продолжается.