В Усть-Куте на два месяца арестовали председателя комитета сельского хозяйства

Его подозревают в преступлениях по двум статьям Уголовного кодекса.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Суд в Усть-Куте арестовал на два месяца председателя комитета по сельскому хозяйству. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, его подозревают в преступлениях по двум статьям Уголовного кодекса.

— Сначала предъявили обвинение в халатности (статья 293 УК РФ). Суд запретил ему покидать пределы города, однако он нарушил меру пресечения и был объявлен в федеральный розыск, — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемого удалось задержать. Позже стало известно, что следователи завели еще одно уголовное дело. На этот раз по статье о насильственных действиях сексуального характера. Следком просил посадить чиновника под арест, суд согласился. Начиная со 2 февраля 2026 года, фигурант находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СК России потребовал доклад по делу о ДТП с двумя маршрутками в Шелехове.