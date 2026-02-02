Ричмонд
Молдавских водителей ждёт очередная напасть: Мошенники воруют личные данные через мобильные приложения

В Молдове водителей предупреждают о новой опасной мошеннической схеме.

Источник: Комсомольская правда

Автомобилистам сообщили о распространении вредоносных приложений, которые маскируются под «полезные» сервисы — бесплатные антирадары, навигаторы и приложения с информацией о камерах на дорогах. На самом деле такие программы содержат вирусы и выполняют скрытую вредоносную деятельность.

Программы распространяются через Telegram-каналы, рекламу и пиратские сайты. Они могут собирать персональные данные, отслеживать действия пользователя, получать доступ к контактам и сообщениям, а также устанавливать дополнительное вредоносное ПО.

Эксперты советуют скачивать приложения только из официальных магазинов, внимательно проверять отзывы и разрешения, а также использовать антивирусные программы для защиты своих устройств.