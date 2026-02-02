Под Астраханью пресекли попытки поджога трансформатора и автомобилей силовиков

«Установлено, что подозреваемый по указанию представителя спецслужб Украины посредством интернет-мессенджера Telegram осуществил приготовление горючей смеси и попытку поджога высоковольтного трансформатора на территории Ахтубинска. Реализовать преступный умысел мужчине не удалось, так как он был выявлен сотрудниками ЧОП, охраняющими объект. Далее в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов госвласти, также действуя по заданию неустановленного лица, фигурант предпринял попытку совершения поджога служебных автомобилей российских силовых структур в Ахтубинске, которые были своевременно потушены сотрудниками», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после попыток совершения преступных действий житель Ахтубинска 2003 года рождения был задержан полицейскими в непосредственной близости от места происшествия. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено следственным подразделением УФСБ России по Астраханской области по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористическая деятельность) и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).
«Подозреваемый дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе, добавив, что расследование уголовного дела продолжается.