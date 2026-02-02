Ричмонд
В Зеленограде мужчина отобрал у ребенка беспроводные наушники

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Мужчина схватил за руку 14-летнего мальчика и отобрал у него беспроводные наушники около ТЦ в Зеленограде, заведено уголовное дело о грабеже, сообщает столичная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

«Около одного из торговых центров на улице Новокрюковская злоумышленник увидел 14-летнего мальчика. Он подошел к ребенку, с силой схватил его за руку, причинив физическую боль, после чего открыто похитил беспроводные наушники, сорвав их с головы несовершеннолетнего», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что 37-летний мужчина задержан, оказалось, что ранее он был судим. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Привлечение фигуранта к уголовной ответственности за грабеж (пункт “г” части 2 статьи 161 УК РФ) на контроле в прокуратуре», — добавили в надзорном органе.